Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Thư ký Phòng Thương mại Quốc tế

Chủ tịch nước Lương Cường với Tổng Thư ký Phòng Thương mại quốc tế (ICC) John W.H. Denton AO và các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã có nhiều bước đi thực tiễn quan tâm hoạt động của doanh nghiệp, nhất là việc thiết lập trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, Tổng Thư ký ICC John Denton khẳng định sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ Việt Nam trên con đường phát triển, nhất là tham gia vào quá trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vươn ra toàn cầu trong bối cảnh năm 2027 Việt Nam là nước chủ nhà APEC.

Tổng Thư ký John Denton cho biết ICC có mặt hoạt động tại 170 nước và đã huy động nguồn vốn đầu tư, kinh doanh hơn 17.500 tỷ USD và sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình vươn lên, trong đó có dự án phát triển toàn cầu cho các doanh nghiệp và mong muốn có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp Việt Nam. Dự án đã được ICC giới thiệu, triển khai tại ASEAN và mở rộng giới thiệu tại APEC, sắp tới sẽ đưa đến Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và mong muốn trong hành trình đó có sự phối hợp, hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Thư ký John Denton nhấn mạnh ICC luôn mong muốn là người bạn, đối tác đồng hành cùng sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam; tham gia các hoạt động của APEC năm 2027 do Việt Nam đăng cai.