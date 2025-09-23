Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Áo Christian Stocker

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Thủ tướng Áo Christian Stocker. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ hài lòng trước những bước tiến tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, trong đó Áo liên tục là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Áo tại Đông Nam Á.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Áo; Chủ tịch nước nhấn mạnh kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; đồng thời đề nghị Áo tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực Áo có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đề nghị Quốc hội Áo sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) cũng như có tiếng nói tích cực để Ủy ban châu Âu gỡ bỏ “Thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối hỗ trợ Áo tiếp cận thị trường ASEAN giàu tiềm năng.

Chia sẻ các ý kiến của Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Áo Christian Stocker bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam, chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được những năm qua và khẳng định Áo coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á.

Thủ tướng Áo nhất trí rằng hai bên cần tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp, địa phương hai nước kết nối và hợp tác, cũng như thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực tiềm năng khác.

Trên tinh thần tin cậy chính trị, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương./.