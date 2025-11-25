Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga của Nga

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ngài Vladislav Valerievich Shappha, Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN Chào mừng Thống đốc Valerievich Shapsha và đoàn công tác tỉnh Kaluga thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm, sự hỗ trợ, giúp đỡ mà nhân dân Liên Xô và Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tái thiết đất nước trước đây cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp, thủy chung đã được thử thách qua thời gian cũng như quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm của Thống đốc tiếp tục góp phần triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, giữa Kaluga và các địa phương Việt Nam phát triển ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những đóng góp của lãnh đạo tỉnh Kaluga trong kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư, khuyến khích thương mại, giao lưu văn hóa, du lịch và hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao với Việt Nam với các địa phương của Việt Nam, mong muốn hai bên sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, phát huy các thế mạnh và bổ trợ cho nhau.

Nhấn mạnh thành quả hợp tác của tỉnh Kaluga với Việt Nam là biểu tượng sinh động về mối quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, Chủ tịch nước đánh giá, hợp tác giữa các địa phương là rất quan trọng, góp phần sâu sắc quan hệ, hiểu biết lẫn nhau và cần nhân rộng các mô hình hợp tác hai nước.

Chủ tịch nước hoan nghênh sáng kiến của Thống đốc, mong muốn Kaluga sẽ phối hợp tích cực với các địa phương của Việt Nam để tìm kiếm thêm nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Thống đốc Kaluga chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường đã dành thời gian tiếp đoàn và khẳng định tỉnh Kaluga mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực nhằm đóng góp vào quan hệ chung giữa hai nước. Thông tin về các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cũng như kết quả hợp tác giữa Kaluga và các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua, Thống đốc Valerievich Shapsha khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại tỉnh và tiếp nhận công dân Việt Nam sang đào tạo tại các cơ sở giáo dục, nghiên cứu khoa học nổi tiếng của tỉnh. Thống đốc Valerievich Shapsha đặc biệt đánh giá cao hoạt động đầu tư, sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam tại Kaluga trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, coi đây là một trong những yếu tố bảo đảm an ninh lương thực của Nga và làm cầu nối giữa nhân dân hai nước. Thống đốc Valerievich Shapsha đặc biệt đánh giá cao hoạt động đầu tư, sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam tại Kaluga trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, coi đây là một trong những yếu tố bảo đảm an ninh lương thực của Nga và làm cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Thống đốc cũng chia sẻ với những thiệt hại, mất mát mà nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung Việt Nam đang phải hứng chịu, chuyển lời thăm hỏi tới người dân vùng lũ và mong muốn Việt Nam sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Thống đốc Valerievich Shapsha chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước Lương Cường đã quyết định tặng Huy chương Hữu nghị cho Thống đốc; khẳng định sẽ tiếp tục cùng lãnh đạo, nhân dân hai nước và các địa phương vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Nga ngày càng bền chặt./.