Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao sự ủng hộ của Ngoại trưởng Rubio đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ và 2 năm nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, đồng thời mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác trên các lĩnh vực trụ cột như chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, khoa học công nghệ, giáo dục, nhân đạo - khắc phục hậu quả chiến tranh.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tiếp tục tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao nhằm duy trì hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và cùng xử lý hiệu quả quan tâm của mỗi bên, nhất là vấn đề thuế đối ứng.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hợp tác - đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lược cao và đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ có lộ trình sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường cũng như đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược.

Nhất trí với các đánh giá của Chủ tịch nước, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh chính quyền Tổng thống D. Trump luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ tại khu vực; cho rằng khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không chỉ cần được duy trì mà còn cần được phát triển, đi vào thực chất hơn nữa, nhất là trong bối cảnh hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và chia sẻ lợi ích chung trong việc bảo đảm hoà bình, ổn định và thịnh vượng ở châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Rubio cho rằng hai bên càng hợp tác chặt chẽ thì sẽ càng mở ra nhiều cơ hội cho quan hệ hai nước và khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình này, vì lợi ích của nhân dân hai nước.