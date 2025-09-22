Chủ tịch nước Lương Cường tiếp lãnh đạo Boeing

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope chào mừng Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam tới thăm trụ sở Tập đoàn ở thành phố Seattle, coi đây là một vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là minh chứng về mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Trao đổi về chiến lược và các cam kết hợp tác của Boeing với Việt Nam; bà Stephanie Pope khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo các hãng hàng không của Việt Nam để từng bước cụ thể hoá các thoả thuận giữa hai bên, qua đó tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam. Theo bà Stephanie Pope, Việt Nam hiện có 17 tàu bay Boeing mà Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đang khai thác, và hiện Vietjet đã ký hợp đồng mua hơn 200 tàu bay, trong đó những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao dịp này. Đây là minh chứng cho thấy thị trường Đông Nam Á đóng vai trò rất quan trọng đối với Boeing.