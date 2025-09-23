Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Warburg Pincus, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Jeffey David Perlman. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao sự đồng hành và đầu tư bền vững của Quỹ Đầu tư Warburg Pincus tại Việt Nam, thể hiện rõ cam kết lâu dài của Quỹ góp phần phát triển hạ tầng, tài chính, thương mại và y tế của Việt Nam.

Nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ; duy trì quan hệ kinh tế - thương mại ổn định, bền vững, vì lợi ích của doanh nghiệp và nhân dân hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Warburg Pincus với vai trò là một trong những Quỹ đầu tư lâu đời hàng đầu của Hoa Kỳ và tầm ảnh hưởng lớn sẽ tiếp tục có những đóng góp cụ thể vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ các đề xuất, kiến nghị cụ thể của Warburg Pincus liên quan đến quá trình kêu gọi hợp tác đầu tư và đề nghị Quỹ nghiên cứu, trao đổi cụ thể với các đối tác Việt Nam để triển khai các đề xuất đã nêu một cách thực chất, hiệu quả, mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực, tâm huyết đầu tư tại Việt Nam, trong đó có Warburg Pincus, Chủ tịch nước tin tưởng rằng Quỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò là đối tác đầu tư chiến lược, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.