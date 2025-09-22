Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đoàn nghị sỹ bang Oregon, Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đoàn Quốc hội bang Oregon (Hoa Kỳ) do Hạ nghị sĩ Daniel Lộc Nguyễn làm Trưởng đoàn. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2025 là năm quan trọng với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm nâng cấp khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện; hai nước đã duy trì đà phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh và kinh tế-thương mại-đầu tư. Đây là thời điểm để Việt Nam và Hoa Kỳ cùng nhau củng cố nền tảng và chiều sâu hợp tác, tiếp tục gặt hái những thành quả tích cực, thực chất, đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, đối ngoại sau 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm thành lập nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, thực hiện hai mục tiêu chiến lược 2030 và 2045, theo đó cần sự đồng hành và ủng hộ của tất cả các nước, trong đó có Hoa Kỳ và bang Oregon.

Đánh giá Oregon là “Khu rừng Sillicon”, một trong những trung tâm hàng đầu của Hoa Kỳ về khoa học, công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng tái tạo, Chủ tịch nước nhấn mạnh bang Oregon là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác nhằm thành công đạt tăng trưởng kinh tế cao, bền vững.