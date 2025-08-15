Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Phần Lan đến chào từ biệt

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Keijo Norvanto. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ đã có nhiệm kỳ công tác thành công tốt đẹp tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Phần Lan.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò, vị thế của Phần Lan trong Liên minh châu Âu (EU) và coi trọng làm sâu sắc hợp tác với Phần Lan trên các lĩnh vực; đồng thời bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ nhiều mặt của Phần Lan trong nhiều thập kỉ, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển Việt Nam.

Nêu rõ với bề dày hơn 50 năm lịch sử, quan hệ song phương đã đạt được nhiều thành tựu, không ngừng phát triển tốt đẹp, Chủ tịch nước nhấn mạnh, lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương. Đầu tư thương mại song phương duy trì ổn định, có bước phát triển mới trong những lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như chuyển đổi số, công nghệ thông tin - truyền thông, nông - lâm nghiệp, năng lượng tái tạo...

Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Keijo Norvanto khẳng định hai nước đã có hơn 50 quan hệ hợp tác phát triển; đặc biệt trong nhiệm kỳ của Đại sứ vừa qua là thời điểm có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong phát triển kinh tế của mỗi nước cũng như của thế giới, trong đó có chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Cùng với đó, trong nhiệm kỳ Đại sứ rất vinh hạnh được thúc đẩy hợp tác phát triển giáo dục đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo giữa hai nước và mong muốn thúc đẩy phát triển hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực này trong thời gian tới.

Ấn tượng với “4 Nghị quyết trụ cột” của Việt Nam đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, Đại sứ Keiro Norvanto bày tỏ Phần Lan sẵn sàng cùng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả những định hướng đổi mới; đồng thời mong muốn cùng hợp tác thúc đẩy hoạt động nâng cao hiệu quả ban hành pháp luật, cải cách tư pháp…

Cho biết là thành viên tích cực của EU, Đại sứ Keijo Norvanto khẳng định, Phần Lan ủng hộ mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam – EU, đẩy mạnh việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU; nhấn mạnh các doanh nghiệp Phần Lan hoạt động tại Việt Nam tiếp tục duy trì hợp tác mạnh mẽ với các doanh nghiệp Việt Nam cùng phát triển.

Nhất trí với ý kiến của Đại sứ, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Phần Lan tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều dự án về y tế, điện lực, cấp - thoát nước, xử lý rác thải, phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, hai bên cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, lao động, tài nguyên, môi trường và nông nghiệp…

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định chính sách đối ngoại kiên định nhất quán của Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa; Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc; ủng hộ chủ nghĩa đa phương dựa trên luật pháp quốc tế; ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Phần Lan phát triển ngày một tốt đẹp, thực chất, triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có và khai thác tối đa tiềm năng, mở ra các hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng mong Đại sứ Keijo Norvanto sẽ giữ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và cho dù ở cương vị nào vẫn luôn là người bạn thân thiết của Việt Nam, tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Phần Lan./.