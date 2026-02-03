Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hoà Séc đến chào từ biệt

Chúc mừng Đại sứ Hynek Kmonicek hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ đối với sự phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hoà Séc, nhất là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 1/2025. Chủ tịch nước khẳng định nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ quý báu, tình cảm chân thành mà nhân dân Séc đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Séc, Đối tác Chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu, Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, cũng như sớm thông qua Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Séc.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Czech tại Việt Nam Hynek Kmoníček. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Đánh giá quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước đạt được những bước phát triển tích cực trong nhiều năm qua với kim ngạch song phương tăng hơn 2 lần từ năm 2022, Chủ tịch nước cho rằng hợp tác giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa cần khai thác và mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Cùng với đó, hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác như quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - du lịch... thời gian qua cũng phát triển năng động tích cực.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị phía Séc tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Séc. Các hãng hàng không của hai nước sớm nghiên cứu, mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Séc nhằm tạo điều kiện thuận lợi giao thương, phát triển du lịch, góp phần gắn kết nhân dân hai nước.

Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của phía Séc đối với cộng đồng người Việt Nam, Chủ tịch nước mong muốn Chính phủ Séc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam hòa nhập tốt và ổn định cuộc sống, phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc, khuyến khích trao đổi hợp tác kinh tế, giáo dục giữa hai nước.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm, sự am hiểu sâu sắc về Việt Nam và trên cương vị công tác mới, Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và có những đóng góp thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Séc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Hynek Kmonicek nhấn mạnh Việt Nam có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Cộng hòa Séc, là một trong hai nước châu Á có quan hệ bền chặt, có nhiều công dân học tập và lao động tại Tiệp Khắc trước đây cũng như tại Séc hiện nay.

Vui mừng nhận thấy kim ngạch thương mại song phương đã tăng hơn 2 lần trong những năm qua, Đại sứ Hynek Kmonicek cảm ơn phía Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp thị thực cho công dân Séc nhập cảnh Việt Nam, góp phần thúc đẩy đầu tư, du lịch giữa hai nước tăng trưởng tích cực.

Đại sứ khẳng định, Chính phủ mới của Cộng hòa Séc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác rất quan trọng tại khu vực châu Á và mong muốn tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam tham gia trở lại vào thị trường Séc, tạo thêm luồng sinh khí mới cho cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Bày tỏ tình cảm gắn bó sâu sắc với Việt Nam, Đại sứ khẳng định coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình và nhấn mạnh, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, cá nhân Đại sứ cũng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, tiếp tục nỗ lực hết mình nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới./.