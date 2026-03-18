Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại sứ các nước trình Quốc thư

Chủ tịch nước Lương Cường với Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

*Tiếp Đại sứ Campuchia Touch Pharat, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, tin tưởng với kinh nghiệm ngoại giao, Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống đoàn kết, gắn bó, Chủ tịch nước nhấn mạnh gần 60 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967), hai nước luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đấu tranh vì độc lập dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển mỗi nước ngày nay.

Chủ tịch nước nêu bật ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm hồi đầu tháng 2 vừa qua ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và các cơ chế hợp tác cấp cao giữa Việt Nam - Campuchia - Lào, qua đó khẳng định ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia cũng như giữa ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào luôn đoàn kết sẽ vượt qua mọi khó khăn.

Đề nghị Đại sứ trong nhiệm kỳ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc củng cố tin cậy chính trị; thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các kênh Đảng, Nhà nước; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Hai bên cần đẩy mạnh kết nối kinh tế theo hướng toàn diện, bền vững, coi đây là động lực quan trọng của quan hệ song phương; tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, hạ tầng, tài chính, chuỗi cung ứng; phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD.

Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị truyền thống; thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương biên giới, giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia trang trọng, thiết thực, qua đó tiếp tục vun đắp và phát huy giá trị quan hệ hai nước.

Đại sứ Touch Pharat cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường đã dành thời gian tiếp; chuyển lời thăm hỏi của Quốc vương Norodom Sihamoni và lãnh đạo Campuchia tới Chủ tịch nước và lãnh đạo Việt Nam. Đại sứ chúc mừng Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3 vừa qua; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, nhất là kết quả tăng trưởng ổn định, năm 2025 đạt trên 8%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Nhấn mạnh mối quan hệ theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, bà Đại sứ khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương CPP và cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 2 vừa qua là nền tảng củng cố, tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới.

Bà Đại sứ gửi lời cảm ơn sâu sắc Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng trước đây cũng như quá trình xây dựng phát triển đất nước hiện nay; Việt Nam luôn tạo điều kiện đào tạo nhân lực hỗ trợ học bổng, tạo điều kiện sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam; hai bên luôn ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

* Chúc mừng ông Thamer Mohammed al-Gosaibi được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Saudi Arabia, vì lợi ích của hai dân tộc, vì hoà bình, ổn định và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường với Đại sứ Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam Thamer Mohammed al-Gosaibi và các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò, vị thế của Saudi Arabia tại khu vực, đặc biệt trong thế giới Arab và Hồi giáo; chúc mừng các thành tựu phát triển của Saudi Arabia trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu tại Tầm nhìn 2030 và tin tưởng rằng Hoàng gia, Chính phủ, nhân dân Saudi Arabia sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Đề cập tới những căng thẳng tại khu vực Trung Đông, Chủ tịch nước hy vọng hòa bình và ổn định sẽ sớm được khôi phục tại Saudi Arabia và khu vực Trung Đông; đồng thời cảm ơn Saudi Arabia đã hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sơ tán công dân Việt Nam quá cảnh tại Saudi Arabia.

Từ nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp và còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ phối hợp thúc đẩy các biện pháp để hai nước sớm nâng cấp quan hệ lên tầm chiến lược; tiếp tục mở rộng hợp tác về quốc phòng, an ninh, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, hợp tác an ninh mạng, đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống… Cùng với đó, hai bên thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh tế, tận dụng các thế mạnh có tính bổ trợ cho nhau của hai nền kinh tế, phục vụ các chiến lược phát triển dài hạn của mỗi nước; mở cửa thị trường, tạo điều kiện cho hàng hóa thế mạnh tiếp cận thị trường của nhau, trong đó có hàng nông sản, thủy sản Việt Nam.

Với vị trí địa lý thuận lợi cùng hệ thống cảng biển, dịch vụ logistics phát triển của Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên nghiên cứu xây dựng Kho dự trữ dầu thô chiến lược cho khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam để lưu trữ, trung chuyển dầu thô, sản phẩm lọc hóa dầu, xuất khẩu sang các thị trường Đông Nam Á.

Chủ tịch nước khẳng định, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Saudi Arabia và các đối tác trong và ngoài khu vực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay cũng như các xung đột khác trong khu vực; mong muốn phối hợp chặt chẽ với Saudi Arabia trong khuôn khổ Hội đồng Hòa bình nhằm tái thiết dải Gaza.

Đại sứ Thamer Mohammed al-Gosaibi bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước đã dành sự đón tiếp nồng hậu, đồng thời khẳng định trong nhiệm kỳ công tác, sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương giữa Việt Nam và Saudi Arabia.

Đại sứ đánh giá cao những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam thời gian qua, cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác có thể tiếp tục khai thác hiệu quả. Trên tinh thần đó, Đại sứ nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, thường xuyên hơn; đồng thời đóng vai trò cầu nối hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và mở rộng hoạt động tại thị trường Saudi Arabia.

Đại sứ Thamer Mohammed al-Gosaibi cũng khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã ký kết, góp phần đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, phía Saudi Arabia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong phát triển lĩnh vực Halal, cũng như các lĩnh vực khác phù hợp với nhu cầu và tiềm năng của hai nước.

* Chúc mừng ông Jean-Francois Harvey cử làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Dominica đầu tiên tại Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết Việt Nam coi trọng vai trò, vị thế của Dominica tại khu vực Caribe và Mỹ Latinh; mong muốn củng cố quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác, đặc biệt về kinh tế - thương mại - đầu tư, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Dominica tại Việt Nam Jean-Francois Harvey. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới, Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, nhất là trao đổi chuyến thăm và tiếp xúc của các cấp, các Bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước. Cùng với đó, hai bên cần tìm kiếm các biện pháp gia tăng trao đổi kim ngạch song phương hiện còn ở mức khiêm tốn; đồng thời đề nghị Dominica hỗ trợ Việt Nam tăng cường quan hệ với Cộng đồng các nước Caribe (CARICOM).

Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần xem xét thúc đẩy việc xây dựng các khuôn khổ pháp lý, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư; phối hợp kịp thời, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương.

Chủ tịch nước tin tưởng Đại sứ sẽ là cầu nối tích cực để củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Cộng đồng Thịnh vượng Dominica; khẳng định Nhà nước và các bộ ngành Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường dành thời gian tiếp, Đại sứ Jean-Francois Harvey bày tỏ vui mừng được tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và cho biết Việt Nam là nước đầu tiên Dominica thành lập Đại sứ quán ở khu vực Đông Nam Á; khẳng định chính phủ Dominica luôn coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Đại sứ cam kết sẽ nỗ lực hết mình để từng bước thúc đẩy và mở rộng quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực trong những năm tới./.