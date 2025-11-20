Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN Chủ tịch nước đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), cũng như đang tích cực triển khai các nội hàm của khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc vào tháng 1/2025. Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Cộng hòa Séc dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Cộng hòa Séc, một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu và Đối tác Chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu. Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam, chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được sau 80 năm giành độc lập, 50 năm thống nhất đất nước và trong công cuộc phát triển đất nước, hội nhập quốc tế thời gian qua; khẳng định Cộng hòa Séc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực. Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam, chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được sau 80 năm giành độc lập, 50 năm thống nhất đất nước và trong công cuộc phát triển đất nước, hội nhập quốc tế thời gian qua; khẳng định Cộng hòa Séc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực.

Tại cuộc tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc trên nhiều lĩnh vực trên nền tảng tin cậy chính trị cao. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng ấn tượng, đạt 2 tỷ USD năm 2024 và 1,9 tỷ USD trong 10 tháng của năm 2025, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai nước. Hai bên còn nhiều dư địa để nâng cao kim ngạch thương mại, thúc đẩy đầu tư và hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phối hợp để tạo hành hàng pháp lý thuận lợi cho quan hệ hợp tác song phương, đáp ứng lợi ích chung của hai quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN Để thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Cộng hòa Séc tiếp tục phát triển đi vào thực chất và hiệu quả hơn, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp, các kênh khác nhau để củng cố tin cậy chính trị; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch và thúc đẩy giao lưu nhân dân để nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có thể bổ sung, hỗ trợ nhau. Chủ tịch nước đề nghị Cộng hòa Séc phối hợp thúc đẩy các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam và EU (EVIPA), ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam. Nhất trí với những đề xuất của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc cho biết cơ quan lập pháp hai nước sẽ phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Nhất trí với những đề xuất của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc cho biết cơ quan lập pháp hai nước sẽ phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc đối với kinh tế - xã hội của sở tại và khẳng định Quốc hội, chính quyền các cấp của Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng.

Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định Việt Nam và Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ ASEAN - EU; đồng thời khẳng định ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp, trong đó có vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil đã thông báo với Chủ tịch nước Lương Cường về việc phía Cộng hòa Séc sẽ trao tặng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ ở miền Trung Việt Nam khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá tương đương 3,5 tỷ đồng thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và mong Việt Nam sớm vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Về phần mình, qua Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil, Chủ tịch nước Lương Cường cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel sớm thăm Việt Nam để tiếp tục trao đổi về các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới./.