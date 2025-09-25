Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn SK Group

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn SK, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc Chey Tae-won. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực và Hàn Quốc luôn thuộc nhóm các quốc gia dẫn đầu về đầu tư, thương mại tại Việt Nam. Chủ tịch nước nêu bật những đóng góp thiết thực của các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có Tập đoàn SK, qua đó góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam.

Chủ tịch nước hoan nghênh sự hợp tác tích cực của Tập đoàn SK với Việt Nam thời gian qua, đặc biệt với việc tham gia sâu, hỗ trợ tích cực Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia trong lĩnh vực đào tạo kỹ sư ngành bán dẫn, chia sẻ về các giải pháp đổi mới sáng tạo trong một số ngành công nghiệp như năng lượng LNG. Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới Tập đoàn SK tiếp tục phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn, đồng thời tiếp tục triển khai các sáng kiến, chương trình hoạt động thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Về các đề xuất hoạt động của Tập đoàn SK tại Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn SK hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan và địa phương Việt Nam, đánh giá một cách thực chất các dự án; đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực, tâm huyết đầu tư tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, ông Taewon Chey đã thông tin với Chủ tịch nước về tình hình hoạt động đầu tư của Tập đoàn SK tại Việt Nam thời gian qua và kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam thời gian tới; nhấn mạnh Tập đoàn SK có năng lực hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng và mong muốn hợp tác triển khai các lĩnh vực liên quan tại Việt Nam để góp phần vào việc phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam. Chủ tịch Tập đoàn SK cho biết hiện tập đoàn đang nghiên cứu một số dự án trong lĩnh vực điện khí LNG, cũng như đang đề xuất đưa một số dự án vào Danh mục dự án tăng trưởng xanh và triển khai Gói giải pháp năng lượng toàn diện tại Việt Nam.

Ông Taewon Chey cũng cảm ơn phía Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn triển khai một cách hiệu quả các dự án tại Việt Nam, trong đó có Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia và một số dự án quan trọng khác. Đánh giá cao những bước phát triển vượt bậc của Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch Taewon Chey mong muốn được Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để có thể đồng hành và đóng góp vào công cuộc phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới./.