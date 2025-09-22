Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn Costco

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Ron Vachris, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Tập đoàn Costco. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Ron Vachris chia sẻ Costco là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ, đang vận hành hơn 870 siêu thị trên toàn cầu, nên rất chú trọng đa dạng hóa nguồn hàng và mở rộng mạng lưới cung ứng quốc tế. Ông Ron Vachris bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp chính của Việt Nam để đem đến các sản phẩm phù hợp với thị trường, qua đó duy trì hợp tác lâu dài với các đối tác Việt Nam. Uớc tính, giá trị nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Costco có thể đạt trên 1 tỷ USD mỗi năm với các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, hạt điều và cà phê…

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, ông Ron Vachris nhấn mạnh Costco quan tâm xây dựng một khuôn khổ hợp tác chiến lược để phát triển năng lực sản xuất và cung ứng; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và dẫn dắt trong việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG (môi trường-xã hội-quản trị doanh nghiệp doanh nghiệp).