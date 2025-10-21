Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng Ngài Kover Laszlo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hungary thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh năm nay Việt Nam và Hungary kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), diễn ra không lâu sau chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hungary đến Việt Nam vào tháng 5/2025, qua đó cho thấy sự tin cậy cao giữa hai nước; đồng thời bày tỏ chuyến thăm của Ngài Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary cũng như hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả.

Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Hungary dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng, kiến thiết và phát triển đất nước hiện nay; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Hungary, đối tác ưu tiên hàng đầu, đồng thời là Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam sau 10 năm; trân trọng chuyển lời chào của Tổng thống Sulyok Tamás và các lãnh đạo Hungary tới Chủ tịch nước Lương Cường; chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo của Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn.