Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Hạ viện Belarus

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus Igor Sergeyenko. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Đoàn đại biểu Hạ viện Belarus do Chủ tịch Igor Sergeenko dẫn đầu tham dự Lễ kỷ niệm; bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô, trong đó có nhân dân Belarus, dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc trước đây và xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó Việt Nam - Belarus; mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà Belarus có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học - công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp.

Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Belarus ủng hộ việc thúc đẩy tăng cường tiếp xúc, trao đổi, hợp tác ở cấp cao và các cấp, nhất là trên kênh nghị viện nhằm hỗ trợ tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để triển khai hiệu quả, thực chất các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời Tổng thống Belarus thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong thời gian tới.