Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Duma Quốc gia Volodin, khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ chặt chẽ và hiệu quả giữa hai nước đã được xây dựng và vun đắp trong 75 năm qua.

Cảm ơn sự quan tâm của phía Nga đối với cộng đồng người Việt tại Nga, Chủ tịch nước đề nghị Duma Quốc gia, Chính phủ Nga tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống thuận lợi, đóng góp vào sự phát triển của Nga và quan hệ song phương; đồng thời mong muốn phía Nga tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch Việt Nam sang thăm nước Nga tươi đẹp, thông qua việc miễn thị thực, đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân Liên Xô, trong đó có Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay, Chủ tịch nước khẳng định nếu không có Cách mạng tháng 10, không có chiến thắng phát xít và sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa đó của Liên Xô cho công cuộc kháng chiến và tái thiết đất nước thì không có Việt Nam ngày nay; Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga.

Chủ tịch nước cũng chúc mừng những thành tựu mà Liên bang Nga đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin và đánh giá cao vai trò của Duma Quốc gia trong xây dựng pháp luật, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của Nga. Chủ tịch nước đề nghị Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cùng Quốc hội Việt Nam ủng hộ và thúc đẩy triển khai những thoả thuận đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Putin (tháng 5/2025) và giữa Chủ tịch nước và Tổng thống Putin ngày 3/9/2025 vừa qua, cũng như đôn đốc, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đưa quan hệ Việt Nam – Nga lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam – Nga sẽ ngày càng được củng cố, phát triển vì lợi ích của hai dân tộc và vì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Chủ tịch Duma Quốc gia Volodin chuyển lời cảm ơn và lời thăm hỏi tới Tổng thống Putin và các nhà lãnh đạo Nga.