Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào Vongsone Inpanphim. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Chào mừng Trung tướng Vongsone Inpanphim thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; là quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Lào trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; sẽ cùng với Lào bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng đã đạt được, vì hòa bình, ổn định và phát triển của cả hai dân tộc.

Bày tỏ vinh dự được Chủ tịch nước dành thời gian tiếp đoàn, Trung tướng Vongsone Inpanphim cho biết, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào nhằm thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị, hai Bộ Quốc phòng hai nước; gửi lời thăm hỏi thân tình đồng chí anh em, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Nêu bật ý nghĩa chuyến thăm, nhân dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hai nước kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 50 năm nước thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân dân Lào, Trung tướng Vongsone Inpanphim đã báo cáo Chủ tịch nước về kết quả hội đàm giữa hai đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Lào.

Hai Tổng cục Chính trị đã tổng kết đánh giá về các hoạt động hợp tác thời gian qua, nhất là về công tác Đảng, công tác chính trị, trong đó hai bên thực hiện đầy đủ nội dung trong Nghị định thư đã ký kết; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới; đoàn Tổng cục Chính trị Lào cũng làm việc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng Việt Nam.