Chủ tịch nước Lương Cường tiếp các nghị sĩ Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Hạ Nghị sĩ Brian Mast, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt là sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023; khẳng định Việt Nam hoan nghênh các kết quả thực chất trong triển khai khuôn khổ quan hệ này, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự cường và hội nhập sâu rộng. Tiếp Hạ nghị sĩ Brian Mast và Hạ nghị sĩ Young Kim, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược tại khu vực và trên thế giới. Chia sẻ với Hạ nghị sĩ Brian Mast về những thành tựu của quan hệ hai nước trong chặng đường 30 năm qua, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ quốc tế, cho thấy nếu có quyết tâm, sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ các lợi ích chung, các quốc gia có thể vượt qua quá khứ đau thương để xây dựng tương lai hợp tác và hữu nghị tốt đẹp hơn, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững tại khu vực cũng như trên toàn cầu.

Đánh giá cao vai trò của Quốc hội và các nghị sĩ Hoa Kỳ trong nỗ lực hàn gắn, hòa giải, xây dựng lòng tin và tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Hạ nghị sĩ Brian Mast và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kênh hợp tác giữa hai Quốc hội thông qua việc trao đổi đoàn, đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp nhằm giúp thúc đẩy phát triển các lĩnh vực hai bên cùng có nhu cầu, tăng cường lòng tin.

Về vấn đề hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao sự ủng hộ của Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ trong việc xử lý chất độc da cam - dioxin tại sân bay Biên Hòa cùng các chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, rà phá bom mìn và hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam.

Hạ nghị sĩ Brian Mast khẳng định Hoa Kỳ coi Việt Nam là một trong những đối tác then chốt tại Đông Nam Á và ủng hộ triển khai thực chất quan hệ song phương; quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là hình mẫu về hàn gắn, hòa giải.

Hạ nghị sĩ Brian Mast nhấn mạnh trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, ông sẽ tích cực thúc đẩy giao lưu nghị viện, tăng cường đối thoại giữa các nhà lập pháp hai nước, cũng như thúc đẩy các sáng kiến tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng có lợi ích.