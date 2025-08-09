Chủ tịch nước Lương Cường thăm và làm việc với lãnh đạo đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm trụ sở đảng MPLA trước sự chào mừng nồng nhiệt của gần 1.000 đảng viên MPLA trong trang phục truyền thống của đảng và hô vang các điệp ngữ chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Phó Chủ tịch đảng MPLA Mara Quiosa và Ban lãnh đạo đảng MPLA bày tỏ rất hân hạnh và vinh dự được đón Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường, nhấn mạnh chuyến thăm vượt qua ý nghĩa chính trị - ngoại giao, không chỉ tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước mà còn là chuyến thăm của những người đồng chí, anh em hai bên bờ đại dương.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc với đồng chí Mara Regina da Silva Baptista Domingos Quiosa, Phó Chủ tịch Đảng MPLA. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm và thân tình mà đồng chí Mara Quiosa, Ban lãnh đạo và đông đảo đảng viên đảng MPLA đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu ấn tượng mà Angola đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng MPLA và Ngài Tổng thống, Chủ tịch đảng MPLA João Manuel Gonçalves Lourenço, Chủ tịch nước tin tưởng đảng MPLA sẽ tiếp tục đoàn kết để xây dựng đảng vững mạnh, trở thành hạt nhân gắn kết xã hội Angola, tiếp tục lãnh đạo nhân dân Angola đạt được nhiều tựu to lớn hơn nữa, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của đảng MPLA trong đời sống chính trị của Angola.

Bày tỏ khâm phục trước những thành tựu to lớn về mọi mặt của Việt Nam. Phó Chủ tịch Mara Quiosa khẳng định MPLA luôn coi trọng tình hữu nghị, đoàn kết, đồng chí anh em với Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn đưa quan hệ hai Đảng phát triển gắn kết chặt chẽ, sâu rộng hơn nữa nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Bà Mara Quiosa cho biết, trong 50 năm qua, đảng MPLA hãnh diện, tự hào được đồng hành cùng Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời biết ơn sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong những thời điểm khó khăn cũng như vinh quang của Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phó Chủ tịch Đảng MPLA Mara Regina da Silva Baptista Domingos Quiosa xem trưng bày ảnh về Đảng MPLA. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN Về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, Chủ tịch nước nhắc lại kỷ niệm chuyến thăm lịch sử đến Việt Nam vào năm 1971 của Chủ tịch đảng MPLA, Tổng thống đầu tiên của Angola, Ngài Agostinho Neto, nhấn mạnh quan hệ đồng chí, anh em được xây dựng từ giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc giữa đảng MPLA và Đảng Cộng sản Việt Nam là tài sản chung vô giá mà thế hệ trẻ hai nước ngày nay cần tiếp tục gìn giữ, phát huy. Nhằm tiếp tục củng cố tin cậy, gắn bó giữa hai Đảng cầm quyền, tạo tiền đề thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai Đảng tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý đất nước, xây dựng Đảng vững mạnh, giáo dục tư tưởng chính trị, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên và khuyến khích quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các tổ chức chính trị - xã hội góp phần tăng cường hiểu biết của nhân dân hai nước, xây dựng thế hệ trẻ đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã chuyển lời mời của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, mời đồng chí Phó Chủ tịch đảng MPLA sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Đồng chí Mara Quiosa đã vui vẻ nhận lời. Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Bảo tàng Lịch sử Quân đội Angola nằm trong khuôn viên Pháo đài São Miguel (Fortaleza de São Miguel de Luanda).

Sau khi Angola giành được độc lập năm 1975, Chính phủ Angola đã tôn tạo Pháo đài São Miguel thành Bảo tàng Lịch sử Quân đội thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Văn hoá. Nơi đây trưng bày nhiều loại vũ khí – khí tài, hiện vật, trong đó có cả máy bay, xe tăng, được quân đội Angola sử dụng trong cuộc chiến tranh giành độc lập. Bảo tàng cũng lưu giữ nhiều bức tượng từng trang trí trên các đại lộ và quảng trường ở Luanda thời thuộc địa và đã bị dỡ bỏ sau khi giành độc lập. Đáng chú ý là bức tượng Diogo Perro, người châu Âu đầu tiên đặt chân lên đất Angola; Paulo Dias de Novais, người sáng lập thành phố São Paulo da Asunção de Luanda; và Vasco da Gama, người khám phá ra tuyến đường biển đến Ấn Độ.