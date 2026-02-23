Chủ tịch nước Lương Cường thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lào Cai

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, tỉnh Lào Cai.



Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai; đồng thời biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được thời gian qua.

Chủ tịch nước Lương Cường mừng tuổi, chúc Tết nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2025 là năm đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ những biến động của tình hình thế giới và khu vực, sự suy giảm kinh tế toàn cầu và thiên tai trong nước. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đã giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng thuộc nhóm dẫn đầu khu vực, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng, qua đó nâng cao vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế.



Đối với những chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp thay cho mô hình ba cấp trước đây, Chủ tịch nước đánh giá, sau hơn 7 tháng thực hiện với sự đồng thuận cao của nhân dân, bước đầu mô hình mới đã phát huy hiệu quả, song cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.



Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai trong năm 2025 đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng đứng thứ 17/34 cả nước và đứng thứ 2 vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm chăm lo; an sinh xã hội được bảo đảm; bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy; đời sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; đối ngoại, hợp tác qua biên giới tiếp tục được tăng cường; khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng bền chặt.



Đáng chú ý, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Lào Cai vẫn duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, nhất là tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Việc chăm lo Tết cho nhân dân được tỉnh quan tâm chu đáo, bảo đảm mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tạo khí thế, niềm tin mạnh mẽ bước vào năm mới.



Đề cập vụ việc lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (Lào Cai) xảy ra tối mùng 5 Tết, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời chia buồn gia đình các nạn nhân cũng như Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Lào Cai.