Chủ tịch nước Lương Cường: Mỗi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tham dự cuộc gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng cùng 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội nghị là một trong chuỗi các sự kiện hết sức có ý nghĩa, được tổ chức trong dịp Lễ trọng đại của đất nước, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với những đóng góp quan trọng của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem phim tài liệu Cách mạng tháng Tám và bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đồng thời đại diện các đại biểu tiêu biểu đã phát biểu bày tỏ vinh dự được tham dự buổi gặp mặt; thể hiện niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng càng bền chặt, tạo nên sức mạnh to lớn để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đất nước giàu mạnh.

Các đại biểu cũng cho biết, nhờ các chính sách tốt đẹp của Đảng, Nhà nước hiện nay đời sống nhân dân được nâng lên rất nhiều so với trước đây; sau 40 năm Đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn; sau gần 2 tháng triển khai chính quyền địa phương hai cấp đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó là niềm vui, niềm vinh dự của kiều bào khi hướng về Tổ quốc; những đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về tôn giáo tạo nên bức tranh thực tiễn đời sống tôn giáo phong phú, đa dạng và tự do tại Việt Nam; đồng bào các dân tộc thiểu số luôn gắn bó máu thịt với dân tộc Việt Nam, đoàn kết keo sơn, thủy chung son sắt với Đảng, với Tổ quốc. Các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, nhất là mục tiêu hướng tới 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.