Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra buổi tổng duyệt Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Chủ tịch nước Lương Cường đến kiếm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tại buổi tổng duyệt, Chủ tịch nước đã kiểm tra và nghe các đơn vị thực hiện nhiệm vụ báo cáo tổng thể về Lễ mở ký, Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; trong đó có kịch bản điều hành Phiên khai mạc, phương án đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế; nội dung, tiến độ chuẩn bị chương trình nghệ thuật chào mừng; kịch bản chi tiết Phiên mở ký; các hoạt động song phương; phương án tổ chức cho phóng viên, cơ quan báo chí trong nước, quốc tế tác nghiệp và các hoạt động liên quan khác.

Sau khi kiểm tra, nghe các báo cáo, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá đây là sự kiện đặc biệt quan trọng; mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại và quốc gia sâu sắc; đánh dấu lần đầu tiên một Công ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm gắn với tên Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao trách nhiệm, công tác chuẩn bị chủ động, chu đáo theo phân công của các bộ, ngành, đơn vị. Để chuẩn bị tốt hơn theo đề án đã được phê duyệt, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ kịch bản, đặc biệt là các phần nghi lễ, đón tiếp, an ninh và truyền thông, bảo đảm Lễ mở ký diễn ra trang trọng, chu đáo, thể hiện hình ảnh Việt Nam chủ động, chuyên nghiệp và thân thiện trong hội nhập quốc tế. đồng thời xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và chất lượng chuẩn bị.