Chủ tịch nước Lương Cường: Khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của nông dân Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025” được tổ chức nhằm vinh danh, trao danh hiệu cho những người nông dân Việt Nam xuất sắc nhất trên ruộng đồng, trang trại, trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây đều là những tấm gương nông dân năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế; dám nghĩ dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.

Họ thực sự là biểu tượng đẹp, đại diện cho hàng triệu nông dân trên cả nước đang ngày đêm sản xuất, kinh doanh, sáng tạo đi đầu trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; là những nhà khoa học có các sáng kiến, công trình nghiên cứu góp phần mang lại nhiều đổi thay cho người nông dân; giúp sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững.

Với quyết định trao danh hiệu đồng thời cho cả nông dân xuất sắc và nhà khoa học của nhà nông mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện mối liên kết chặt chẽ, biện chứng, tương hỗ lẫn nhau giữa “hai nhà” (nhà khoa học và nhà nông). Đặc biệt, việc tôn vinh danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông” năm nay có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 57- NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những đóng góp của các nhà khoa học là nhân tố quyết định tạo nên sự đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.