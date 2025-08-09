Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola

Bộ trưởng Ngoại giao Angola Téte António tiễn Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tại sân bay quốc Quatro de Fevereiro Luanda. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Trước đó, lễ tiễn Chủ tịch nước và Phu nhân đã được tổ chức trang trọng tại Phủ Tổng thống Angola. Xe chở Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tiến vào Phủ Tổng thống trong tiếng nhạc chào mừng. Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân đón Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tại nơi đỗ xe và trân trọng mời Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Tiếp đó, Tổng thống Angola mời Chủ tịch nước Lương Cường duyệt đội danh dự. Kết thúc nghi lễ, hai nhà lãnh đạo đã dành cho nhau những cái ôm nồng ấm, tin tưởng rằng chuyến thăm lần này là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương và là xung lực giúp cho tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Angola lên một tầm cao mới.

Tiễn Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Quatro de Fevereiro ở thủ đô Luanda có Bộ trưởng Ngoại giao Téte António; Đại sứ Angola tại Việt Nam Fernando Miguel; Tỉnh trưởng Luanda Luis Manuel da Fonseca; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao Angola Jorge Pataca. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức; cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Angola.