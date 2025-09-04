Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được gặp Tổng thống Nga trên cương vị Chủ tịch nước; khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam rất trân trọng và biết ơn Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước chuyển lời cảm ơn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới Tổng thống Putin và nhân dân Nga về những lời chúc mừng tốt đẹp và việc cử đội danh dự của quân đội Nga tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của Việt Nam vừa qua.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước chia sẻ các mục tiêu phát triển chiến lược mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra cho các mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm lập nước. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Nga, luôn quan tâm, ủng hộ nước Nga phát triển ổn định, vững mạnh, phát huy vai trò tích cực và xây dựng ở khu vực và trên thế giới, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa Nga và ASEAN; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, nhân dân Nga sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Nga tìm các hướng đi mới trong lĩnh vực đầu tư vào các khu công nghiệp, hợp tác sản xuất dược phẩm, công nghệ thông tin, công nghệ số… tại Việt Nam.