Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tiếp thêm động lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới; khẳng định hai nước thực sự đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc, đóng góp vào thành công chung của Hội nghị; đồng thời cho biết Hàn Quốc sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik nhấn mạnh quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt, không thể tách rời; Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường thực hiện mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng của hai nước trên nhiều lĩnh vực kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay; nhất trí tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị nhằm tạo cơ sở vững chắc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai nước; tiếp tục cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik, Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn cơ quan lập pháp hai nước phối hợp chặt chẽ tạo hành lang pháp lý, triển khai nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; ủng hộ các thỏa thuận và cam kết của Chính phủ hai nước. Cho rằng tiềm năng, thế mạnh hợp tác của hai nước là rất lớn, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tạo sự gắn kết và hiểu biết sâu sắc hơn giữa nhân dân hai nước. Nhất trí cao với các đề xuất của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam; cho biết sẽ phối hợp với cơ quan lập pháp Việt Nam hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ cảm ơn và mong muốn phía Hàn Quốc luôn quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hòa nhập, sinh sống, học tập và làm việc ổn định, lâu dài tại Hàn Quốc; cho biết phía Việt Nam cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên./.