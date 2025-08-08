Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira. Ảnh: TTXVN

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Carolina Cerqueira chào mừng Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm trụ sở Quốc hội, ngôi nhà dân chủ của Angola; nhấn mạnh Việt Nam là người bạn luôn ở trong trái tim của Angola, chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường là thông điệp của tình hữu nghị được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Carolina Cerqueira cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu chính sách quan trọng thể hiện tầm nhìn của Việt Nam về chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, quyết tâm nâng tầm quan hệ hợp tác với Angola nói riêng và châu Phi nói chung.

Bày tỏ sự ngưỡng mộ các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Angola bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra chương mới, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương; đồng thời mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Quốc hội Việt Nam, cùng các cơ quan Chính phủ thúc đẩy hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hợp tác song phương, đẩy mạnh giao lưu giữa các nhóm nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ, góp phần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân…

Chủ tịch nước Lương Cường vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm Angola đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Chủ tịch, các đại biểu Quốc hội và nhân dân Angola đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Bày tỏ vinh dự đến thăm và có bài phát biểu chính sách trước Phiên họp toàn thể của Quốc hội Angola, Chủ tịch nước cho rằng đây là dịp quan trọng để Việt Nam chia sẻ với bạn bè Angola và quốc tế về định hướng phát triển, quan điểm của Việt Nam đối với tình hình thế giới, khu vực và phương hướng phát triển quan hệ Việt Nam – Angola sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của Quốc hội Angola trong những thành tựu nổi bật mà Angola đã đạt được thời gian qua cũng như trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, Chủ tịch nước nhấn mạnh Angola là đối tác quan trọng hàng đầu, là đồng chí, anh em của Việt Nam tại châu Phi và bày tỏ mong muốn mở ra giai đoạn phát triển mới cả về chất và lượng để xây dựng mối quan hệ “đối tác hợp tác cùng phát triển” Việt Nam – Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam.

Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Angola về việc tăng cường vai trò của Quốc hội hai nước trong tổng thể quan hệ song phương, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ủy ban chuyên môn, đại biểu Quốc hội hai nước, thúc đẩy thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Angola và tăng cường phối hợp, tham vấn tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới, Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu…

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Angola cũng nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi đoàn cấp cao trên các kênh, trong đó có kênh nghị viện, tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý hỗ trợ hợp tác song phương và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký, đẩy nhanh tiến độ đàm phán một số văn kiện quan trọng, có ý nghĩa nền tảng trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, dầu khí, năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp, ngân hàng…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời./.