Tin tức
Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Nam Phi
Tại cuộc hội đàm, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường vui mừng chào đón Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa sang thăm lại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Nam Phi đã đạt được dưới sự dẫn dắt của Chính phủ Đoàn kết dân tộc; tin tưởng Nam Phi sẽ đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch G20 năm 2025, tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tiên tại châu Phi và tiếp tục là nền kinh tế phát triển hàng đầu tại châu lục, có tiếng nói quan trọng trên các diễn đàn quốc tế.
Chỉ rõ Việt Nam và Nam Phi có quan hệ gắn bó lịch sử xuất phát từ lý tưởng chung vì độc lập, tự do và tinh thần đoàn kết Á - Phi cao cả, đồng thời nhắc lại cuộc tiếp xúc hữu nghị đầu tiên của đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đoàn đại biểu đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) tại Hội nghị Bandung năm 1955, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trải qua 70 năm, tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc vẫn còn nguyên giá trị; Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi, người bạn thân thiết, đối tác châu Phi đầu tiên Việt Nam xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác vì hợp tác và phát triển từ năm 2004.
Nhìn lại quan hệ hai nước thời gian qua, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hai bên đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, gắn kết trên tất cả các kênh đảng, Nhà nước, nghị viện; hợp tác kinh tế ngày càng phát triển, đưa Nam Phi trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi; hai bên thường xuyên phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề quốc tế, khu vực.
Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo mà Chủ tịch nước Lương Cường, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Nam Phi.
Tổng thống Nam Phi chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; bày tỏ khâm phục sự kiên cường, bền bỉ và ngưỡng mộ những thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong 40 năm đổi mới, nhất là đạt được tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, nâng cao đời sống của người dân.
Tổng thống Nam Phi bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá cao việc Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và hoan nghênh vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong nỗ lực chuyển đổi số; khẳng định trong chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn đại biểu Nam Phi có nhiều Bộ trưởng kỳ cựu trong các lĩnh vực quan trọng, thể hiện sự coi trọng quan hệ hữu nghị, lâu đời, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa chia sẻ, Việt Nam là người bạn thân thiết, đối tác quan trọng của Nam Phi tại khu vực châu Á, nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhằm khẳng định quyết tâm của Nhà nước và Chính phủ Nam Phi trong việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác quan trọng với Việt Nam trong chiến lược tăng cường mở rộng thị trường trong bối cảnh đang diễn ra nhiều chuyển đổi sâu sắc ở Nam Phi cũng như trên thế giới.
Trên cơ sở quan hệ gắn bó lịch sử xuất phát từ lý tưởng chung vì độc lập, tự do và những thành tựu hợp tác tốt đẹp trong thời gian qua giữa hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa đã thống nhất định hướng và phấn đấu hoàn tất các thủ tục để hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương Việt Nam – Nam Phi lên Đối tác chiến lược trong năm 2025, nhằm tạo xung lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn nữa sự gần gũi và tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao trên tất cả các kênh đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng như giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp; sẽ triển khai hiệu quả hơn các cơ chế hiện có, sớm tổ chức các kỳ họp tiếp theo của Diễn đàn Đối tác liên Chính phủ Việt Nam - Nam Phi, Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Ủy ban Thương mại hỗn hợp và Đối thoại Chính sách Quốc phòng.
Về kinh tế, hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư là động lực, giải pháp trung tâm nhằm tạo chuyển biến về chất trong quan hệ hợp tác về kinh tế, tương xứng với quy mô và nhu cầu thị trường, bảo đảm cân bằng lợi ích của đôi bên. Hai nhà lãnh đạo đề nghị hai nước mở cửa thị trường cho các hàng hóa thế mạnh và doanh nghiệp của mỗi bên thâm nhập thị trường của nhau và vào thị trường khu vực.
Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng và nhiều tiềm năng hợp tác như quốc phòng, an ninh, năng lượng, khai khoáng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, gìn giữ hòa bình, giáo dục, đào tạo nghề, hạ tầng, kinh tế xanh...; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu nghệ thuật, văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là các văn kiện nền tảng như Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định khai thác khoáng sản, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông…
Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trên các vấn đề quốc tế, khu vực; nhất trí thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa khẳng định Nam Phi sẵn sàng ủng hộ các ứng cử của Việt Nam tại các tổ chức của Liên hợp quốc. Việt Nam đề nghị Nam Phi ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982.
Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa gặp gỡ với báo chí./.