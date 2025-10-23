Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Nam Phi

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tại cuộc hội đàm, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường vui mừng chào đón Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa sang thăm lại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Nam Phi đã đạt được dưới sự dẫn dắt của Chính phủ Đoàn kết dân tộc; tin tưởng Nam Phi sẽ đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch G20 năm 2025, tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tiên tại châu Phi và tiếp tục là nền kinh tế phát triển hàng đầu tại châu lục, có tiếng nói quan trọng trên các diễn đàn quốc tế.

Chỉ rõ Việt Nam và Nam Phi có quan hệ gắn bó lịch sử xuất phát từ lý tưởng chung vì độc lập, tự do và tinh thần đoàn kết Á - Phi cao cả, đồng thời nhắc lại cuộc tiếp xúc hữu nghị đầu tiên của đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đoàn đại biểu đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) tại Hội nghị Bandung năm 1955, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trải qua 70 năm, tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc vẫn còn nguyên giá trị; Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi, người bạn thân thiết, đối tác châu Phi đầu tiên Việt Nam xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác vì hợp tác và phát triển từ năm 2004.

Nhìn lại quan hệ hai nước thời gian qua, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hai bên đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, gắn kết trên tất cả các kênh đảng, Nhà nước, nghị viện; hợp tác kinh tế ngày càng phát triển, đưa Nam Phi trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi; hai bên thường xuyên phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề quốc tế, khu vực.

Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo mà Chủ tịch nước Lương Cường, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Nam Phi.