Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Angola

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thay mặt nhân dân Angola, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço vui mừng chào đón Chủ tịch nước Lương Cường, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Angola, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử, tạo tiền đề để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước bước vào giai đoạn mới, phát triển sâu rộng và mạnh mẽ hơn nữa.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Angola trong bối cảnh đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025) và Angola chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço cũng như các lãnh đạo và nhân dân Angola đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và tình cảm nồng ấm.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Ngài Tổng thống, các nhà lãnh đạo và nhân dân Angola.