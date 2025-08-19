Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Quốc vương Bhutan

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Trong không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck sang thăm Việt Nam, khẳng định chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Bhutan đến Việt Nam kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 1/2012) và diễn ra đúng dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, mở ra một trang mới cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng những thành tựu phát triển bền vững Bhutan đạt được dưới sự lãnh đạo anh minh của Quốc vương, đánh giá cao mô hình phát triển độc đáo của Bhutan, lấy Chỉ số Hạnh phúc Quốc gia tổng thể làm thước đo, trong đó con người, thiên nhiên, văn hóa và hạnh phúc nhân dân cùng được đề cao một cách cân bằng, hài hòa, đặt con người ở trung tâm của sự phát triển, coi trọng bản sắc văn hóa, gìn giữ môi trường sống.

Quốc vương Bhutan trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành cho cá nhân Quốc vương và Hoàng hậu, cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan. Bày tỏ vui mừng được lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, Quốc vương cho biết nhân dân Bhutan kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ những thành tựu to lớn của Việt Nam trong suốt 80 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Quốc vương tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu phát triển bền vững của mình, đồng thời mong muốn nghiên cứu, học hỏi mô hình quản trị đất nước và kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam.

Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck khẳng định Bhutan coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.