Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Emomali Rahmon bày tỏ vui mừng gặp lại nhau sau cuộc trao đổi tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hợp tác song phương, đồng thời cho rằng hai bên còn rất nhiều tiềm năng, dư địa chưa được khai thác để thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Tajikistan, Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân qua đó tăng cường sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về phần mình, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon bày tỏ sự coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam; khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, và Tajikistan mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam cũng như thông qua Việt Nam để mở rộng hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực và ASEAN. Tổng thống Emomali Rahmon đề xuất hai bên thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giàu tiềm năng và có thế mạnh như nông nghiệp, kết nối đường sắt, hạ tầng.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại LHQ và trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Emomali Rahmon tới thăm Việt Nam và tham dự Lễ ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (25-26/10/2025). Tổng thống Emomali Rahmon trân trọng cảm ơn, đồng thời chuyển lời mời Chủ tịch nước Lương Cường sớm thăm Tajikistan./.