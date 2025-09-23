Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Paraguay Santiago Peña Palacios

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Paraguay Santiago Pena Palacios. Ảnh: TTXVN

Trong không khí hữu nghị, chân thành, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Peña Palacios đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị hai nước trong suốt ba thập kỷ qua, đồng thời, nhất trí trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025), hai bên cần thúc đẩy tạo đột phá trong quan hệ hợp tác trong giai đoạn tới.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Paraguay, đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Nam Mỹ; đề nghị Việt Nam và Paraguay nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Paraguay ủng hộ, thúc đẩy sớm khởi động tiến trình đàm phán FTA giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR); tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ và chuyển đổi số tại Paraguay.

Nhất trí với các ý kiến và đề xuất của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Paraguay Peña Palacios chia sẻ Paraguay và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trong quá trình đấu tranh giành độc lập và phát triển kinh tế - xã hội. Tổng thống Paraguay mong muốn được tìm hiểu kinh nghiệm hội nhập và phát triển của Việt Nam, coi Việt Nam là cầu nối quan trọng để mở rộng hợp tác với các quốc gia trong khối ASEAN. Trên tinh thần đó, Paraguay sẵn sàng ủng hộ sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam – MERCOSUR, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế biến, nông nghiệp và dệt may.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân, đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Nhân dịp này, Tổng thống Peña Palacios đã mời Chủ tịch nước Lương Cường thăm Paraguay. Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng cảm ơn và mời Tổng thống Paraguay tới thăm Việt Nam và tham dự Lễ ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (25-26/10/2025)./.