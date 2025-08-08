Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Angola

Chủ tịch nước Lương Cường nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Angola. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức đã báo cáo với Chủ tịch nước Lương Cường một số nét về tình hình Angola, những kết quả đạt được trên các mặt công tác - ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa... và tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Angola.

Đại sứ cho biết cộng đồng người Việt Nam hiện có khoảng 10.000 người sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều địa phương của Angola, bao gồm các chuyên gia y tế, giáo dục, các doanh nghiệp tư nhân, người lao động. Cộng đồng người Việt ở Angola sống đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tuân thủ luật pháp sở tại, luôn hướng về quê hương, đất nước, ủng hộ các chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia phong trào do trong nước phát động, nhất là việc quyên góp, ủng hộ đồng bào tại các vùng thiên tai, lũ lụt. Mặc dù vậy, bà con người Việt cũng phải đối mặt với không ít khó khăn cả về kinh tế cũng như dịch bệnh, mất an toàn, an ninh. Đại sứ quán Việt Nam, mặc dù số nhân sự ít nhưng luôn nỗ lực hết mình, thường xuyên giải quyết khối lượng công việc lớn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đại sứ tin tưởng rằng chuyến thăm này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam-Angola thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực trong thời gian tới.

Đại diện bà con cộng đồng người Việt tại Angola phát biểu ý kiến, bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Angola; cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước có ý nghĩa quan trọng, là sự kiện lớn về ngoại giao, góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, cũng là nguồn động viên to lớn với cộng đồng người Việt tại Angola.

Bà con chia sẻ, cộng đồng người Việt từ các chuyên gia đến tiểu thương, người lao động… luôn chăm chỉ làm ăn và đã và đang đóng vai trò ngày càng rõ nét trong sự phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại; luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau, luôn giữ truyền thống, nét văn hóa người Việt và luôn hướng về Tổ quốc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đại diện cộng đồng cũng đã nêu một số kiến nghị, đề xuất và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để tạo điều kiện tốt hơn giúp bà con yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống.