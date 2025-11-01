Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ cán bộ cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Đông Nam Hàn Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường nói chuyện với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc và Cộng đồng người Việt Nam tại Đông Nam Hàn Quốc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã báo cáo với Chủ tịch nước Lương Cường về kết quả công tác của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc, tình hình quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn.

Theo Đại sứ Vũ Hồ, cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc có khoảng 350.000 người, trong đó riêng khu vực Đông Nam Hàn Quốc có hơn 87.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc. Cộng đồng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, hội nhập nhanh, có cuộc sống ổn định và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc, được chính quyền sở tại đánh giá cao, đồng thời luôn có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước.

Thay mặt cộng đồng người Việt ở khu vực Đông Nam Hàn Quốc, một số đại diện cộng đồng đã bày tỏ vinh dự được gặp Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác, thể hiện niềm tự hào và xúc động khi chứng kiến sự phát triển toàn diện của đất nước, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Hàn Quốc nói riêng.

Ông Nguyễn Tâm Nguyên, Chủ tịch hội người Việt tại Daegu - Gyeongbuk và ông Hoàng Khắc Giang, Chủ tịch hội người Việt Nam tại Gyeongsangnam báo cáo về tình hình cộng đồng tại 2 tỉnh, vai trò và đóng góp của cộng đồng với sở tại. Trong khi đó, đại diện nhóm trí thức, ông Đoàn Nhật Quang, nghiên cứu sinh Khoa điện tử và viễn thông, trường Đại học Ulsan và ông Nguyễn Hòa Hưng, nghiên cứu viên lĩnh vực công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Busan, thông tin về tình hình học giả, trí thức, chuyên gia, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam tại Đông Nam Hàn Quốc và những đóng góp với sở tại. Các phát biểu cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, hội nhập sâu rộng, tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi đến cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự cùng toàn thể bà con lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất.