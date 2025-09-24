Chủ tịch nước Lương Cường dự tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại tọa đàm với doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, buổi tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo, đại diện các tập đoàn hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ, như Vantive, Amazon, Apple, AES, Amway, Boeing, Excelerate Energy, Warburg Pincus, The Asia Group, Excel Services Corporation, Atlas Air, Meta, The Coca - Cola Company...

Trong khuôn khổ tọa đàm, đại diện các tập đoàn Hoa Kỳ đã thông báo về hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam, chỉ ra những tiềm năng to lớn và cơ hội hợp tác, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị để các tập đoàn có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển của Việt Nam.

Các tập đoàn Hoa Kỳ bày tỏ ngưỡng mộ sự tiến bộ kinh tế và xã hội đáng kinh ngạc của Việt Nam, đánh giá cao chiến lược phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tin tưởng rằng với những định hướng đã vạch ra, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế và sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Chia sẻ nhiều mục tiêu và ưu tiên chung với Việt Nam, từ thúc đẩy số hóa, tăng xuất khẩu, đến đảm bảo phát triển công bằng, các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đều nhất trí cho rằng Việt Nam có tiềm năng mạnh mẽ để trở thành điểm đến hàng đầu cho phát triển trên nhiều lĩnh vực, đồng khẳng định cam kết với các hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam.