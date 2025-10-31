Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên thứ nhất của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025

Chủ tịch nước Lương Cường và Lãnh đạo các nền kinh tế APEC dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Với chủ đề “Hướng tới một khu vực tự cường, kết nối và vươn xa”, phiên họp thảo luận hai nhóm vấn đề lớn là thúc đẩy thương mại và đầu tư trong bối cảnh bất định toàn cầu và tăng cường hợp tác công - tư nhằm khai mở tiềm năng của khu vực tư nhân, hướng tới tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh Hội nghị lần này là dịp để các nhà lãnh đạo trao đổi cởi mở và xây dựng nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường đối thoại và hiểu biết lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu phát triển và thịnh vượng chung của khu vực.

Giám đốc điều hành IMF đã báo cáo các nhà lãnh đạo về triển vọng toàn cầu, kêu gọi các nền kinh tế APEC tập trung vào 4 ưu tiên là: bảo đảm tài chính công, nhất là nợ công; duy trì ổn định tài chính, xử lý các vấn đề mất cân đối vĩ mô; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển; tăng cường hợp tác khu vực để giải quyết mất cân đối giữa các kinh tế.