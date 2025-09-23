Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc

Phiên họp cấp cao Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khoá 80 Annalena Baerbock nhấn mạnh đây là cơ hội để các nước khẳng định lại cam kết đối với Hiến chương Liên hợp quốc – văn kiện cơ bản thể hiện khát vọng, niềm tin và hy vọng của nhân loại trên toàn thế giới về hoà bình, phát triển và quyền con người.

Khẳng định Liên hợp quốc là tổ chức duy nhất có thể kết nối tất cả các quốc gia và có uy tín chính trị toàn cầu, bà Annalena Baerbock kêu gọi các quốc gia thành viên cùng đề cao hợp tác, ủng hộ cải tổ Liên hợp quốc để thích ứng với thời đại mới và nghiêm chỉnh thực hiện các nghĩa vụ theo Hiến chương LHQ, cùng đoàn kết và có những hành động cụ thể để giải quyết các vấn đề toàn cầu như nghèo đói, xung đột và biến đổi khí hậu.