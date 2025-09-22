Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên cho Vietjet

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến Lễ bàn giao máy bay Boeing 737 MAX đầu tiên giữa Tập đoàn Boeing và Hãng hàng không Vietjet Air. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Diễn ra đúng dịp 30 năm bình thường hoá quan hệ Việt Nam–Hoa Kỳ, sự kiện này không chỉ là dấu mốc hợp tác quan trọng giữa Vietjet và Boeing, mà còn là minh chứng sinh động cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và tạo hàng trăm nghìn việc làm tại Mỹ.

Vietjet chính thức nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 25 tỷ USD với Boeing. Tàu bay mới sẽ được Vietjet khai thác tại thị trường sôi động khu vực, nâng cao trải nghiệm cho hàng triệu hành khách, đồng thời tàu bay Boeing hiện thực hoá khát vọng mở rộng mạng bay toàn cầu, phát triển bền vững khu vực và quốc tế của hãng hàng không thế hệ mới.