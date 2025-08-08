Chủ tịch nước Lương Cường đặt vòng hoa tại tượng Bác Hồ và Bia tưởng niệm trên Đại lộ Hồ Chí Minh ở Luanda

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng các đại biểu đặt hoa tưởng niệm trước tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Angola. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Angola, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước tôn tượng Bác Hồ, tưởng nhớ công lao trời biển của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đây là một bức tượng bán thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an tặng cho Đại sứ quán Việt Nam ở Angola. Công trình được khánh thành vào tháng 7/2023 và là nơi những người con đất Việt ở Angola và các đoàn trong nước mỗi khi đặt chân tới nước bạn đến tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tiếp đó, Chủ tịch nước và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Bia tưởng niệm trên Đại lộ Hồ Chí Minh ở thủ đô Luanda. Tháp tùng Chủ tịch nước tại lễ đặt vòng hoa về phía Angola có Bộ trưởng Ngoại giao Téte António.

Tổng thống đầu tiên của nước Angola độc lập, ông Antonio Agostinho Neto, luôn khâm phục và kính trọng nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh - người anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam. Xuất phát từ tình cảm đặc biệt này mà Tổng thống Neto đã quyết định đặt tên đại lộ quan trọng ngay giữa trung tâm thủ đô Luanda mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.