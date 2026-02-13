Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Cùng đi có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; lãnh đạo văn phòng Chủ tịch nước.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chủ tịch nước Lương Cường đã thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam và là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Di tích Quốc gia đặc biệt, từng góc nhỏ nơi đây khắc họa sâu sắc dấu ấn của vị lãnh tụ giản dị, gần gũi nhưng mang tầm vóc vượt thời gian. Không gian Khu Di tích là nguồn cảm hứng bất tận, hun đúc ý chí, niềm tin cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên Khu di tích, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh đã hơn một nửa thế kỷ trôi qua, nhưng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn hiện hữu sâu sắc trong không gian Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Những di tích, tài liệu, hiện vật tại đây chính là bằng chứng sống động, chân thực nhất, phản ánh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người.

Chủ tịch nước lưu ý cán bộ, nhân viên Khu di tích cần tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị hiện vật Khu di tích và công trình Phủ Chủ tịch để giúp đông đảo du khách trong nước, khách quốc tế khi đến thăm quan luôn có cảm giác Bác Hồ vẫn luôn ở đây với chúng ta; đồng thời giáo dục, giới thiệu, lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử của Khu di tích.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Nhân dịp năm mới 2026, chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ, Chủ tịch nước gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Khu di tích; tin tưởng đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt công tác gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Lương Cường thăm ao cá Bác Hồ trong khuôn viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, hằng ngày, sau giờ làm việc buổi chiều là lúc Bác ra bờ ao vỗ tay gọi và thả thức ăn cho đàn cá ăn. Bao năm Người đi xa, nhưng những ký ức về lối sống giản dị của người bên vườn cây, ao cá; đạo đức, tình thương của Người vẫn lan tỏa khắp mọi miền đất nước./.

