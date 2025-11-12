Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan

Tham dự Lễ đón có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương; Đại sứ Việt Nam tại UAE kiêm nhiệm Jordan Nguyễn Thanh Diệp; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam; Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein cùng Đoàn cấp cao Jordan.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vương quốc Jordan đến Việt Nam và là trao đổi đoàn cấp người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/8/1980 - 9/8/2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al Hussein với Thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại Lễ đón. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Đoàn xe hộ tống đưa Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein dẫn đầu Đoàn cấp cao Jordan thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi Thủ đô trao tặng Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan tiến lên bục danh dự. Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 9/8/1980 đến nay, quan hệ Việt Nam và Jordan không ngừng được củng cố và phát triển. Mới đây, tại cuộc hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương tại Nice (Cộng hoà Pháp) ngày 8/6/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan; trong khi đó Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein bày tỏ ngưỡng mộ các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nhằm nâng cao tin cậy chính trị; xem xét đàm phán, ký kết một số thỏa thuận hợp tác về thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác.