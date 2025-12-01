Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Brunei

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Tham dự lễ đón có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Anh Vũ; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng. Ngoài ra còn có Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tham gia lễ đón.

Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Phủ Chủ tịch vẫy cờ hai nước chào đón Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah cùng Đoàn cấp cao Brunei.

Đây là chuyến thăm thứ 6 tới Việt Nam của Quốc vương Brunei, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Đoàn xe hộ tống đưa Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah dẫn đầu Đoàn cấp cao Brunei thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đại diện các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.