Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Cùng dự chiêu đãi có Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Chủ tịch nước; Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phu nhân; các cựu chiến binh Việt Nam.

Về phía khách mời có đại diện lãnh đạo LHQ, lãnh đạo và trưởng đoàn nhiều quốc gia dự tuần lễ cấp cao LHQ, cùng các Đại sứ, Trưởng phái đoàn các nước tại LHQ; đại diện chính quyền, Quốc hội, học giả danh tiếng, doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ; các cựu chiến binh và bạn bè tiến bộ Hoa Kỳ; cũng như đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ cách đây 80 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố với toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định, với ý chí quật cường, tự tin, sáng tạo và sự đoàn kết thống nhất cao của toàn dân tộc, Việt Nam đã vượt lên muôn vàn khó khăn, thử thách, kiên cường đấu tranh giữ vững nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước và tiến lên Chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, vượt qua những đau thương, mất mát to lớn bởi chiến tranh và bị bao vây, cấm vận; nối tiếp truyền thống nghìn năm văn hiến của dân tộc, bằng lòng dũng cảm, tinh thần vị tha và hòa hiếu, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực trong hành trình hòa giải, hàn gắn, hợp tác và phát triển; từ đổ nát chiến tranh, biến thành sự phát triển; biến sự khác biệt thành hàn gắn và đoàn kết dân tộc.

Chia sẻ về những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong những thập kỷ qua, Chủ tịch nước khẳng định, bước vào kỷ nguyên mới, với khí thế mới, quyết tâm mới và Việt Nam hôm nay là điểm đến thân thiện, năng động và hữu nghị ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; là đối tác tin cậy, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì một nền hoà bình bền vững.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam với LHQ và Hoa Kỳ, Chủ tịch nước cho rằng với LHQ đó là điển hình sống động về mối quan hệ hợp tác và đồng hành; trong khi với Hoa Kỳ là minh chứng cho tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai để giờ đây trở thành Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, dựa trên sự thấu hiểu chân thành và tôn trọng lẫn nhau.

Chủ tịch nước bày tỏ tri ân tới những người bạn và nhân dân Hoa Kỳ, cũng như bạn bè, nhân dân yêu chuộng hòa bình khắp năm châu đã tận tâm, tận lực ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Mặt khác, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành quả đó cũng có sự đóng góp quý báu của cộng đồng người Việt Nam tại khắp năm châu, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ; khẳng định người Việt Nam dù ở nơi đâu cũng đều là "con Lạc, cháu Hồng", là bộ phận máu thịt, không thể tách rời của đại gia đình Việt Nam.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là "những sứ giả hữu nghị" kết nối Việt Nam với Hoa Kỳ và bạn bè quốc tế, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định, trong một thế giới đầy biến động, Việt Nam sẽ luôn kiên định lập trường ủng hộ chủ nghĩa đa phương, Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình; luôn kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Ý thức sâu sắc rằng, tương lai, vận mệnh của các quốc gia, dân tộc luôn gắn kết chặt chẽ lẫn nhau, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam quyết tâm củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, đối tác trên thế giới, đóng góp tích cực vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại; chung tay cùng bạn bè quốc tế kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho tất cả mọi quốc gia.

Phó Tổng Thư ký kiêm Đại diện cao cấp của Liên hợp quốc về giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu dự và phát biểu chúc mừng. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN Phát biểu chúc mừng Việt Nam nhân sự kiện trọng đại này, Phó Tổng Thư ký và Đại diện cấp cao về Giải trừ quân bị của LHQ Izumi Nakamitsu nêu rõ trong suốt 8 thập kỷ, Việt Nam đã đi lên từ việc thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân trở thành một quốc gia hiện đại, thịnh vượng như ngày nay; dựa trên nền tảng lịch sử lâu đời và truyền thống văn hóa phong phú; và ngày nay Việt Nam đã trở thành một xã hội hiện đại, năng động và là một quốc gia hàng đầu trong khu vực.

Bà Nakamitsu khẳng định nhân dân Việt Nam đã vạch ra con đường riêng của mình, con đường thực sự độc lập và Việt Nam có quyền tự hào về những thành tựu đã đạt được cho dù con đường đến thành công không hề dễ dàng.

Bà Nakamitsu đánh giá cao những cam kết của Việt Nam với LHQ và Hiến chương LHQ trên cơ sở các nguyên tắc của chủ nghĩa đa phương, giải quyết hòa bình xung đột, hợp tác, phát triển bền vững và bình đẳng, qua đó thể hiện vị thế và vai trò của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế./.