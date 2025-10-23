Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa cùng đoàn cấp cao Nam Phi, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, chuyến thăm của Ngài Tổng thống mang đến cho Việt Nam tình cảm chân thành, nồng ấm, thắm tình hữu nghị và đoàn kết.

Nhắc lại suốt chặng đường hơn 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi với tình bạn chân thành, thân tình và tin cậy mà hai đất nước, hai dân tộc dành cho nhau, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam và Nam Phi đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên trở thành những nền kinh tế năng động và có vai trò ngày càng cao tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước tin tưởng chuyến trở lại Việt Nam lần này trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Nam Phi của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa, sẽ mở ra một giai đoạn mới, tươi sáng và rực rỡ hơn nữa trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; đồng thời mong muốn trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam sẽ luôn có sự ủng hộ, hợp tác quý báu của người bạn chân thành, đối tác tin cậy Nam Phi và Việt Nam cũng luôn sẵn sàng đồng hành trên con đường phát triển và thịnh vượng của Nam Phi.