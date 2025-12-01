Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp nhà nước Quốc vương Brunei

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah và Hoàng tử Brunei Abdul Mateen dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Nhiệt liệt chào đón Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah cùng Đoàn đại biểu cấp cao Brunei thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 5 năm nâng cấp quan hệ Đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam - Brunei không ngừng được củng cố và phát triển, đạt được những kết quả quan trọng và thực chất. Hiện nay, hai bên đang tích cực triển khai Chương trình Hành động giai đoạn 2023-2027, tập trung khai thác hiệu quả các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh như nông nghiệp, thủy hải sản, Halal, năng lượng, giáo dục, du lịch, hợp tác biển và đại dương...

Khẳng định chuyến thăm lần này của Quốc vương sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ gắn bó chặt chẽ và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Brunei, Chủ tịch nước tin tưởng rằng với thiện chí và nỗ lực của cả hai bên, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei sẽ ngày càng phát triển sâu rộng; góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và thịnh vượng, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới.

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước một lần nữa chúc Quốc vương cùng Hoàng gia sức khỏe, hạnh phúc, chúc đất nước và nhân dân Brunei ngày càng phồn vinh, thịnh vượng; quan hệ hữu nghị và Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei ngày càng gắn bó và phát triển tốt đẹp.

Trong phát biểu đáp từ, Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah bày tỏ vui mừng được trở lại Hà Nội - “Thành phố vì Hòa bình” và gửi lời cảm ơn tới Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho cá nhân Quốc vương và Đoàn đại biểu Brunei những tình cảm chân thành và sự đón tiếp nồng hậu trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Nhắc lại sự kiện Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 1995, mở ra giai đoạn hội nhập và hợp tác với các nước trong khu vực, Quốc vương Brunei khẳng định sau 30 năm Việt Nam đã nổi lên như một trong những nền kinh tế đang lên của khu vực và là một thành viên uy tín trong cộng đồng ASEAN, đồng thời tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu lớn hơn nữa hướng tới một quốc gia phát triển thịnh vượng và bền vững vào năm 2045.