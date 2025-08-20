Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp nhà nước Quốc vương Bhutan

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu với các nghệ sĩ Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam và đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành công của chuyến thăm lần này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Bhutan.

Đánh giá cao những thành tựu đáng tự hào mà Bhutan đã đạt được trong công cuộc phát triển đất nước, Chủ tịch nước nêu rõ Bhutan là một trong số ít quốc gia đạt mức âm các-bon, giữ rừng che phủ hơn 70% diện tích lãnh thổ, là câu chuyện truyền cảm hứng về mô hình phát triển bền vững, hài hòa, nơi người dân đề cao tính khiêm nhường, đạo đức cộng đồng và sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Chủ tịch nước khẳng định, cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo hai nước diễn ra trong không khí chân thành, sâu sắc và tích cực về phương hướng cùng các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước thời gian tới, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, kết nối và những vấn đề cùng quan tâm.

Chủ tịch nước tin tưởng, sau chuyến thăm lịch sử lần này của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu, sẽ tạo ra xung lực mới để hai nước hợp tác thực chất, hiệu quả, cùng có lợi, vì hạnh phúc của người dân, sự phồn vinh của hai dân tộc, đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và thế giới.