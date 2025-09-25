Chủ tịch nước Lương Cường: Các quốc gia cần thực hiện đầy đủ các cam kết về tài chính khí hậu

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về Hành động khí hậu. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhận định năng lượng sạch đang thúc đẩy phát triển kinh tế và phát triển bền vững, tạo việc làm. Cho biết nếu các Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) được triển khai đầy đủ, mức tăng nhiệt độ toàn cầu dự kiến sẽ dưới 3 độ C, thay vì 4 độ C so với dự báo trước đây, ông Guterres kêu gọi các quốc gia đưa ra các mức đóng góp mới, tham vọng hơn.

Ông cho rằng tập trung thúc đẩy 5 lĩnh vực gồm chuyển đổi năng lượng sạch, cắt giảm khí methane, bảo vệ rừng, tăng cường cắt khí thải trong các ngành công nghiệp nặng, và bảo đảm công bằng khí hậu, bao gồm bảo đảm tài chính xanh cho các quốc gia đang phát triển.

Với tư cách Chủ tịch Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP 30), Tổng thống Brazil khẳng định Hội nghị COP 30 sắp tới sẽ là nơi các quốc gia có thể trao đổi một cách thẳng thắn về vấn đề này, đồng thời kêu gọi các quốc gia sớm nộp các NDC mới trước COP 30.

Chia sẻ nhận định của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, các đại biểu khẳng định chuyển đổi xanh và các-bon thấp đang là xu hướng chung của thế giới; kêu gọi các quốc gia phát triển đi đầu trong việc cắt giảm khí thải, tăng cường hỗ trợ tài chính, kỹ thuật cho các quốc gia đang phát triển.