Chủ tịch nước Lương Cường: Binh chủng Đặc công cần tiếp tục phát huy truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ”

Chủ tịch nước Lương Cường đến thăm Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường với cán bộ, sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tháp tùng Chủ tịch nước có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh Binh chủng Đặc công đã báo cáo tóm tắt lịch sử truyền thống và một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Binh chủng năm vừa qua. Đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Binh chủng đã chủ động, kịp thời trong tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu và bảo đảm đảm đầy đủ, kịp thời trang bị kỹ thuật cho lực lượng Đặc công toàn quân. Toàn Binh chủng triển khai nghiêm túc, chặt chẽ điều chỉnh tổ chức biên chế, phát triển lực lượng; chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” có chuyển biến tiến bộ.

Bày tỏ vui mừng đến thăm, làm việc với đơn vị trong những ngày đầu năm mới 2025, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công anh hùng lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Điểm lại tình hình đất nước trong năm 2024, Chủ tịch nước cho biết mặc dù khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, thời cơ song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời, sát sao của Đảng, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đất nước giữ được ổn định chính trị, xã hội; đảm bảo môi trường hòa bình để phát triển; công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác đối ngoại được mở rộng, là điểm sáng, tiềm lực, vị thế uy tín của Việt nam được nâng cao trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh trong những thành tựu to lớn rất đáng tự hào đó, có sự đóng góp rất quan trọng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung; của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công nói riêng, Chủ tịch nước đánh giá Binh chủng Đặc công đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng Binh chủng đặc biệt tinh nhuệ về chính trị, xây dựng lực lượng đặc biệt tinh, gọn, mạnh; chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc Binh chủng Đặc công anh hùng đã đạt được trong năm vừa qua.

Chỉ rõ 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước với nhiều sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy - Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước lưu ý Binh chủng cần quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng Đặc công Việt Nam đặc biệt tinh nhuệ về chính trị. Đồng thời thực hiện tốt lời huấn thị của Bác Hồ với Bộ đội Đặc công: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt, các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt, bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt. Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được...".

Chủ tịch nước cũng đề nghị đơn vị phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Biên phòng, Cảnh sát Biển, Công an và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phòng chống khủng bố, bạo loạn lật đổ; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Mặt khác, Chủ tịch nước yêu cầu phải tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Binh chủng, Đại hội Đảng bộ Binh chủng nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời tổ chức tốt hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội; tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận; thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội. Cùng với đó là thường xuyên quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ của cán bộ, chiến sĩ; trước mắt tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết chu đáo, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Vinh dự, tự hào với truyền thống vẻ vang trong 58 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn, trong giai đoạn cách mạng mới, Binh chủng Đặc công tiếp tục phát huy truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ; Anh dũng tuyệt vời; Mưu trí táo bạo; Đánh hiểm thắng lớn", không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, để mãi xứng đáng là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc Đảng ủy - Bộ Tư lệnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, năm mới thắng lợi mới.

Phát biểu đáp từ, Chính ủy Binh chủng Đặc công, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn khẳng định những ý kiến phát biểu của Chủ tịch nước không chỉ là lời động viên, chúc mừng mà còn là tình cảm quý báu, sự quan tâm đặc biệt của đồng chí dành cho cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công. Đó cũng là những định hướng cơ bản của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội nói chung, Binh chủng Đặc công nói riêng; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, lời căn dặn tâm huyết, gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dịp này, Chủ tịch nước đã ghi lưu bút vào Sổ vàng truyền thống của Binh chủng Đặc công, trao tặng những phần quà Tết ý nghĩa cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị. Chủ tịch nước cùng đoàn công tác dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Binh chủng Đặc công./.