Chủ tịch nước Lương Cường: Báo chí phải luôn là người đồng hành tỉnh táo và tin cậy trong hành trình cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt các nhà báo tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; và 150 nhà báo lão thành, nhà báo tiêu biểu đại diện cho đội ngũ đông đảo người làm báo trong cả nước.

Theo báo cáo tại buổi gặp mặt do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày, ngày 21/6/1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên - cơ quan báo chí mang sứ mệnh tuyên truyền, chuẩn bị về lý luận, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930. Kể từ mốc son lịch sử đó, báo chí cách mạng Việt Nam đã có một thế kỷ phát triển rực rỡ, đáng tự hào, đóng góp quan trọng, to lớn vào sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

Với sợi chỉ đỏ định hướng xuyên suốt “Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, đội ngũ những người làm báo đã thực sự là những “chiến sỹ cách mạng” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Sự cống hiến hết mình, thậm chí hy sinh cả tính mạng của lớp lớp thế hệ nhà báo tiền bối vì lý tưởng cách mạng, vì sứ mệnh nghề nghiệp đã trở thành truyền thống vẻ vang, dấu son sáng chói, tấm gương sáng cho các thế hệ người làm báo cách mạng Việt Nam học tập, noi theo.

Các nhà báo có mặt tại buổi gặp mặt là những đại diện tiêu biểu cho gần 41.000 người làm báo cả nước đang ngày đêm nỗ lực, cống hiến hết mình để thực hiện tốt sứ mệnh người làm báo, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, trong đó có những nhà báo lão thành tiêu biểu - đại diện cho lớp lớp thế hệ đi trước, dấn thân, hòa mình vào dòng chảy cách mạng bền bỉ, kiên trung cống hiến công sức, tài năng, tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nước nhà, cũng như các nhà báo hiện đang công tác có thành tích xuất sắc, có nhiều cống hiến, đóng góp cho nền báo chí cách mạng dù ở bất kỳ vị trí, vai trò, cương vị công tác nào.

Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, báo chí cách mạng Việt Nam cần đổi mới toàn diện, từ nội dung, công nghệ, con người đến cách thức hoạt động, để thích ứng với bối cảnh mới và phục vụ tốt hơn sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Thế hệ những người làm báo cách mạng hôm nay sẽ nguyện vững bước tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước để giữ vững bản chất báo chí cách mạng: phục sự đất nước, phục vụ nhân dân.