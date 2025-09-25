Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng tại Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở New York (Hoa Kỳ). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đã báo cáo với Chủ tịch nước và Phu nhân về tình hình quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ và tổng quan hoạt động của các Cơ quan đại diện tại Hoa Kỳ. Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt báo cáo về tình hình quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc và hoạt động của Phái đoàn. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco báo cáo về tình hình triển khai công tác ngoại giao công nghệ tại Hoa Kỳ. Đồng chí Hoàng Thuỳ Dương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston báo cáo về tình hình triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Hoa Kỳ.

Trong không khí thân mật của buổi gặp, đại diện cộng đồng người Việt tại New York và Bờ Đông Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng, vinh dự được chào đón Chủ tịch nước, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Cộng đồng rất phấn khởi, tự hào về những thành tựu đất nước đạt được, đặc biệt trong thời gian gần đây với những hành động rất quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong các lĩnh vực; báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình công tác của các công dân Việt Nam đang làm việc tại Liên hợp quốc, hoạt động của các hội đoàn người Việt tại Hoa Kỳ và nêu một số đề xuất, kiến nghị.

Đại diện các công dân Việt Nam đang làm việc tại Ban Thư ký Liên hợp quốc đề xuất Nhà nước cần hỗ trợ và quy hoạch đào tạo để có thêm nhiều người Việt Nam làm việc cho các tổ chức của Liên hợp quốc; tăng cường giáo dục và thông tin trong các trường học ở các cấp khác nhau về vai trò, hoạt động của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, phát triển bền vững… nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về các vấn đề toàn cầu, sự tham gia của Việt Nam, qua đó giúp đất nước hội nhập mạnh mẽ và phát triển bền vững.

Em Vương Quang Tú, Chủ tịch Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York, đại diện cộng đồng du học sinh tại New York và khu vực lân cận cho biết, Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York là một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất tại Hoa Kỳ với hàng trăm cá nhân đang học tập và làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lớn. Đây là một cộng đồng trẻ, năng động, đoàn kết, luôn hướng về quê hương và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đại diện Hội mong muốn Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài thông qua việc đưa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào thực tiễn, trong đó đề xuất việc tạo một cơ sở dữ liệu chi tiết về nguồn nhân lực, chuyên gia Việt tại nước ngoài; sớm đưa vào áp dụng cơ chế hỗ trợ thủ tục, thông tin về cơ hội nghề nghiệp, chính sách để khuyến khích nguồn nhân lực này trở về hoặc đóng góp từ xa; tăng cường các hoạt động giao lưu, đối thoại giữa doanh nghiệp và các đơn vị trong nước với các cộng đồng người Việt tại nước ngoài.

Chủ tịch nước Lương Cường nói chuyện với cán bộ, nhân viên Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở New York (Hoa Kỳ). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Chị Mai Zymaris, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Bờ Đông Hoa Kỳ cho biết, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo hiệnquy tụ hàng nghìn thành viên, là những nhà khoa học, doanh nhân và chuyên gia công nghệ xuất sắc tại Boston, New York, Washington DC, Thung lũng Silicon và nhiều thành phố khác. Song hành cùng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo là VietChallenge, tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên và lớn nhất hỗ trợ các startup Việt toàn cầu, đóng vai trò hoạt động nòng cốt của Mạng lưới. Sau 10 năm hoạt động, VietChallenge đã đồng hành cùng hơn 800 công ty khởi nghiệp, góp phần khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ sáng tạo toàn cầu, huy động hàng chục triệu USD và mở ra cầu nối với những tập đoàn, quỹ đầu tư hàng đầu tại Hoa Kỳ.

Ân cần hỏi thăm cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng, xúc động trước những tình cảm ấm áp của cộng đồng; cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nỗ lực chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ của Phái đoàn và các Cơ quan đại diện tại Hoa Kỳ đối với chuyến công tác.

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, đây là chuyến công tác đầu tiên của Chủ tịch nước tới Liên hợp quốc và Hoa Kỳ trên cương vị mới và vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc và 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; đánh giá cao công tác chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đại diện nhằm thu xếp cho chuyến công tác của Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra thuận lợi.

Nêu rõ Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam và thành phố New York là nơi Việt Nam triển khai nhiều hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu, nhất là tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế, Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam -Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện; trong khi hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc cũng ghi nhận nhiều kết quả thực chất.

Chủ tịch nước khẳng định, uy tín và vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế ngày càng cao, thể hiện qua việc Việt Nam được tín nhiệm bầu vào nhiều vị trí, cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc và những thành công này có được là nhờ một phần đóng góp không nhỏ của tất cả các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện cũng như kiều bào ta tại Hoa Kỳ.

Điểm lại một số nét chính về tình hình trong nước, cũng như những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch nước chỉ rõ đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, mở ra những vận hội mới, đồng thời cũng đòi hỏi những xung lực mới để Việt Nam ngày càng vươn mình hơn nữa, sánh vai cùng cường quốc.

Nhấn mạnh cộng đồng ta tại nước ngoài là một bộ phận không tách rời, là máu thịt, là một phần của khối đại đoàn kết dân tộc và cũng chính là nguồn xung lực quan trọng của đất nước, Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nói chung và cộng đồng người Việt tại New York nói riêng đã nỗ lực ổn định cuộc sống, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, chú trọng giữ gìn bản sắc, văn hóa dân tộc và hướng về quê hương. Người Việt ta dù ở bất cứ đâu thì trong tim vẫn luôn chảy chung một dòng máu nóng, cùng chia sẻ niềm tự hào với quốc gia, dân tộc cũng như sứ mệnh xây dựng và phát triển đất nước ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch nước mong rằng cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng góp cho quê hương, đất nước dù là trực tiếp về nước hay gián tiếp từ xa; dù là vốn, kinh nghiệm, chất xám hay những nỗ lực bền bỉ, thầm lặng giữ gìn tiếng Việt và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở sở tại; tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam -Hoa Kỳ.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện trong việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, đồng thời luôn chú trọng tới công tác cộng đồng.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan đại diện tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách hiệu quả, phù hợp; tiếp tục làm tốt công tác cộng đồng; quan tâm và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bà con kiều bào; tạo mọi thuận lợi hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục lớn mạnh, hội nhập thành công vào sở tại./.